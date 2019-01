INIFEEC: MÁS DEL 90 POR CIENTO DE OBRAS A CONSTRUCTORES CAMPECHANOS

Rossina Saravia Lugo, directora del Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche (Inifeec), aseguró más del 90 por ciento de la obra que realiza la institución está a cargo de constructores campechanos, cuya calidad es alta.

-El año pasado hubo más de 380 obras y más del 90 por ciento las hicieron campechanos y las obras más grandes son por licitación pública y pueden participar. El Inifeec es una institución que da mucha fuente de trabajo a los constructores locales.

Comentó ha tenido reuniones con integrantes de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) tanto en Campeche como en Ciudad del Carmen, para comentar que si bien hay mucha obra, en ocasiones ha poca supervisión porque no nos da tiempo de hacerlo en todos los planteles educativos.

-A veces un supervisor debe verificar el trabajo en 30 obras y es responsabilidad de ellos pues así como se inscriben, participan y ganan, hacer las obras de calidad –manifestó.

-No vamos a recibir obras que no estén bien hechas y, en mi caso, ya empecé a revisar algunas escuelas que no cumplían con las cosas que solicitamos y la tienen que repetir y no genera ningún costo para nosotros solicitar esto. Tienen que cumplir con lo que indica el contrato.

Sobre el número de casos, Saravia Lugo indicó aún están en la evaluación, pues el programa “Escuelas al Cien” no tiene principio de anualidad, aún hay algunas obras en proceso.

Comentó esta semana visitaron 10 planteles en Ciudad del Carmen, en Champotón, a seis planteles y en Seybaplaya.

-También le pedimos mucho apoyo a los directores de las escuelas para que nos reporten cualquier anomalía porque es un trabajo en equipo y ellos que viven ese día a día, si ven alguna anomalía, nos lo hagan saber.

Aseguró no ha sido muy frecuente se den este tipo de casos, y no han sido anomalías mayores “tal vez en la colocación de pintura, a veces por no raspar la pintura anterior colocan la nueva… son cuestiones mínimas pero están en el contrato y la tienen que hacer”.

-Soy muy exigente en la calidad y por eso es que hablamos con ellos pues si están participando tienen que cumplir con todas las exigencias; los niños merecen escuelas de calidad y en el contrato pedimos cosas de calidad y es nuestra responsabilidad hacer que se cumplan.

Finalmente, señaló que el programa “Escuelas al Cien” exige que los industriales de la construcción estén afiliados a la Cámara, al tiempo que aseguró la CMIC actúa cuando se reportan obras no concluidas.

-Revisando el ejercicio 2016, 2017 y 2018 algunas obras que no habían concluido con lo que se había pedido en el contrato o no habían sido recepcionadas por los directores de los planteles para cerrar como se debe. Nos hemos reunido con el presidente de la CMIC en Campeche, Víctor del Río, para exhortar se haga el trabajo en equipo, que es lo que nos pide el Gobernador y creo que todos queremos obras de calidad para Campeche, señaló.