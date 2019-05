INSCRITOS EN LA GUARDIA NACIONAL, 30 CAMPECHANOS

De marzo a la fecha se han inscrito aproximadamente 30 campechanos para formar parte de la Guardia Nacional, informó el comandante de la 33 Zona Militar, Vicente Antonio Contreras Gómez destacando que la convocatoria sigue abierta pues como lo diera a conocer el Gobierno Federal, se requieren de 50 mexicanos para conformar esta fuerza.

“Se han ido captando progresivamente a mujeres y hombres siempre y cuando reúnan los requisitos, los exámenes que se hacen son de consistencia física y evaluaciones psicológicas, además de otros análisis, se ha tenido buena respuesta, apenas estamos iniciando y confiamos en que más campechanos se interesen en formar parte de la Guardia Nacional”.

Algunos de los requisitos para pertenecer a la Guardia Nacional con ser mexicano de entre 18 y 30 años de edad, no haber pertenecido a las fuerzas armadas o corporaciones policiacas, estado civil soltero, en caso de contar con tatuajes que estos no estén visibles, así como estatura mínima en caso de mujeres de 1.55 metros y para los hombres 1.63 metros, no presentar perforaciones, entre otros.

“No tenemos una fecha exacta de cierre de la convocatoria pues va depender de cuando reunamos los efectivos que van a conformar la fuerza que inicialmente el señor presidente nos ha comunicado que van a ser 50 mil”.