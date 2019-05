INSPECTORES DEL AYUNTAMIENTO INTENTAN DESALOJAR A COMERCIANTE

Con el apoyo de policías, inspectores del Ayuntamiento exigieron a la señora Lourdes Guadalupe Loeza Chim desalojar el espacio en el Circuito Baluartes donde vendía golosinas desde hace meses, la comerciante exigió que el alcalde panista Eliseo Fernández Montufar les cumpla su palabra de apoyar el ambulantaje como prometió en campaña.

Señaló que ella paga 50 pesos semanales para vender, mismos que fueron acordados por el Ayuntamiento, por lo que dijo que es injusto que ahora quieran sacarla de su lugar de venta.

“Si me quita, que el presidente me dé para pagar mis deudas y con gusto me voy o que me den un cargo de supervisor para que yo pueda trabajar, que me responda, si él me viene a decir que ya no puedo vender por el Centro Histórico que me dé una buena opción”.

La mujer fue reubicada en el pasaje de los Pregoneros, a un costado del teatro Juan de la Cabada luego de más de una hora de discusión con los inspectores, quienes querían llevarla a una colonia popular alejada, pero ante la resistencia de la comerciante, no les quedó más remedio que subir su carrito a una camioneta particular y llevarla en un espacio céntrico en lo que se resuelve su situación.