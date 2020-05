Inspectores multan y decomisan mercancía a artesanos que cambiaban sus productos por comida

Inspectores del ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, multaron y decomisaron sus productos a artesanos que cambiaban su mercancía por comida.

— Analy S Nuño (@AnalyNuno) May 1, 2020

En un video difundido a través de redes sociales, se muestra a presuntos inspectores retirar los productos bajo el argumento de que los artesanos no tenían permiso de hacerlo, y de que dicha actividad y mercancía es considerada esencial, ante las medidas sanitarias emitidas por el gobierno para evitar la propagación del nuevo coronavirus SARS-CoV-2.

Actividades esenciales, ¿para quién?

Este video genera controversia: muestra a inspectores de Tonalá, Jalisco, decomisando mercancía a artesanos que cambiaban su producto por comida, debido a que no pueden vender por no ser un giro no esencial.pic.twitter.com/UNCuZgwKrS

— ajplusespanol (@ajplusespanol) May 7, 2020