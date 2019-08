INSUFICIENTES INSPECTORES DE CONAPESCA, RECONOCE KATIA MEAVE

No son suficientes los inspectores con los que cuenta la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA), reconoció la delegada de Bienestar, Katia Meave Ferniza, detallando que solo cuentan con cuatro personas que realizan este trabajo, aun así dijo que trabajan en una estrategia para combatir del sector pesquero de raíz, atacando las causas.

“Tenemos cuatro inspectores para todo el estado, estamos trabajando en una estrategia que no solo involucra al mar sino a la tierra para atender el problema de raíz con los acopiadores que son quienes se están enriqueciendo con el trabajo de los pescadores, estamos actuando para atender las causas no solamente las consecuencias, no estaremos contra los pescadores sino con quienes se enriquecen de forma ilícita”.

Katia Meave negó que no se tenga vigilancia en el mar, y pese a que los inspectores aseguraron que no cuentan con lanchas, la delegada dijo que sí.

Por otra parte, Katia Meave Ferniza dijo que aunque agrupaciones campesinas están en su derecho de manifestarse, piden que respeten el libre tránsito y mantengan el diálogo.

“Esperamos que no interrumpan definitivamente el tránsito porque hay que recordar que aquí se tienen vías de comunicación de toda la Península y pues los exhortamos a que continúen en el diálogo que esa no es la forma obstruyendo la circulación, están en su derecho de manifestarse pero les pedimos que permitan el libre tránsito”.

Finalmente la funcionaria federal dijo que por haber llegado a la meta anual, se han suspendido las inscripciones al programa “Jóvenes Construyendo el Futuro”, y que las irregularidades denunciadas en torno a esto ya se llevan en la Secretaría del Trabajo a nivel federal.

“No hemos suspendido las becas lo que pasa que ya llegamos a nuestras metas por este año, nosotros teníamos una meta de 19 mil y llegamos a 20 mil, fue un éxito para este estado el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, ya tenemos incluso señalamientos de denuncias ante la Secretaría del Trabajo a nivel federal quienes son los encargados de dar seguimiento a las irregularidades que se hayan tenido en el programa”.