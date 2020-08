Irregularidades por más de 214 mdp en cuentas públicas de 7 municipios

Congreso del Estado aprobó este viernes las cuentas públicas de los Ayuntamientos de Campeche, Calkiní, Calakmul, Carmen, Champotón, Escárcega y Palizada, correspondientes al ejercicio fiscal 2018, en las que incluyen 98 procedimientos administrativos sujetos a sanción, y que comprenden un monto, superior a los 214 millones de pesos, en números cerrados.

En las cuentas públicas que la Auditoría Superior entregó al Congreso local correspondientes a estos municipios, en total incluyen también 54 recomendaciones, 91 pliegos de observaciones, arrojadas por 41 auditorías aplicadas durante ese año fiscal.

De esta manera, el Ayuntamiento de Campeche, recibió 5 recomendaciones, 4 procedimientos administrativos sancionatorios y 7 pliegos de observaciones por más de 15 millones de pesos; de éstos, 7.3 millones de pesos corresponden a la administración de Edgar Hernández y 7.7 millones de pesos a Eliseo Fernández Montufar. Su cumplimiento de control interno es bajo.

Calkiní, 8 recomendaciones e igual número de procedimientos administrativos y 4 pliegos de observaciones. En este caso, las observaciones superan los 10 millones de pesos; a la anterior administración corresponden 9.7 millones y a la actual, poco más de 300 mil pesos.

Para Calakmul, cinco recomendaciones, 17 procedimientos de responsabilidad administrativa y 14 pliegos de recomendaciones por un monto de 12.8 millones de pesos, de los cuales poco más de 5.7 millones deberá justificar la actual administración municipal; el resto, su antecesor.

Por lo que respecta a Carmen, es la Comuna que mayor número de procedimientos administrativos recibió: 25, por un monto de 71.4 millones de pesos, en números cerrados. De este monto, 69.6 millones corresponden a la administración de Lazarus Gutiérrez y 1.7 millones de Óscar Rosas González. De igual manera, la Auditoría Superior del Estado le hizo diez recomendaciones y 17 pliegos de observaciones.

Champotón, con 9 recomendaciones, 12 procedimientos administrativos sancionatorios y cinco pliegos de observaciones por más de 3 millones de pesos, de los que 2.7 millones de pesos corresponden a la anterior administración.

Al municipio de Escárcega, 11 recomendaciones, 20 procedimientos de responsabilidad administrativa sancionatoria y 31 observaciones por presuntas irregularidades por más de 72 millones de pesos.

Con el ex edil priísta interino Carlos Collí Cuevas, se registró presuntas irregularidades por 67 millones 845 mil 271 pesos y con el morenista cuatro millones 322 mil 236 pesos. En la anterior administración destacan erogaciones no justificadas en obras públicas y acciones sociales que no se encuentran en el Catálogo de los Lineamientos del FISMDF por 22 millones 84 mil 519, además de que cuatro obras públicas no estén terminadas.

Finalmente, Palizada, 6 recomendaciones, 12 procedimientos administrativos y 8 pliegos de observaciones por un total de 31 millones de pesos de los que cerca de dos millones de pesos deberá justificar la actual presidenta municipal.

Por otra parte, en el punto de asuntos generales, el líder cañero Ambrosio López, pidió a ese cuerpo colegiado respaldar su petición dirigida a los Gobiernos Federal y Estatal para aplicar mecanismos de ayuda para los productores del campo, pues los recursos del Fonden que envía el Gobierno de México no han llegado, y que el Comité de Evaluación “tenga la amabilidad” de recorrer todos los municipios, pues muchos hombres y mujeres de la zona rural piensan que recibirán ayuda.