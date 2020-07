Ivanka Trump promociona “frijoles negros” en redes y causa polémica

La Familia Trump ha intensificado su campaña rumbo a las elecciones presidenciales, esta vez, Ivanka Trump, asesora de Donald Trump, causó polémica al promover una lata de frijoles negros.

En redes sociales, aseguraron que la política solo busca el voto latino en el marco de la elección de otoño en donde el republicano busca la reelección.

La hija del magnate publicó una fotografía sosteniendo una lata de frijoles marca Goya y escribió el slogan en inglés y en español: “If it’s Goya, it has to be good”, – “Si es Goya, tiene que ser bueno”.

Sin embargo, esta situación no fue bien recibida por la comunidad latina que inmediatamente llamó a boicotear a la empresa Goya; la comunidad acusó a Trump de promover acciones racistas en su contra.