Javier Alatorre responde a mensaje de AMLO

El periodista Javier Alatorre, conductor del noticiario “Hechos” de Televisión Azteca, rompió el silencio en redes sociales después de la polémica que se generó por su llamado a no hacer caso a las recomendaciones del subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, ante la pandemia del COVID-19.

Por medio de tres mensajes en su cuenta de Twitter, Alatorre se dirigió hacia el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Reconozco al presidente Andrés Manuel por su defensa permanente de la democracia y la libertad. Él mejor que nadie comprende el esfuerzo que las familias mexicanas hacen todos los días por salir adelante. No podemos permitir que el miedo esté por encima de México.

El primer mandatario, a través un video publicado en sus redes sociales la tarde de este sábado, lamentó los comentarios que Alatorre realizó el viernes durante la emisión nocturna de su noticiario.

El conductor aseguró que las cifras y las conferencias de López-Gatell se han vuelto irrelevantes, para después pedir a su audiencia que “ya no le haga caso” al funcionario.

Hoy Javier Alatorre dijo algo muy fuerte… "YA NO LE HAGAN CASO AL Doctor Gatell"

No sé que datos tenga pero esto es muy serio y podría causar desinformación.

De irrelevante no lo bajó#covid_19mexico #StayHome pic.twitter.com/165uw4q6HC

— #Ever (@Everreys) April 18, 2020