JENNIFER ANISTON IMPACTA CON SEXY BIKINI

Paparazzi captaron a Jennifer Aniston disfrutando a sus 50 años del rico clima de Cabo San Lucas y el ambiente ameritaba que Aniston mostrara su espectacular figura en un diminuto bikini de dos piezas.

Esta no es la primera vez en la que la ex de Justin Theroux impacta con su cuerpazo pues, de hecho, hace poco Aniston posó topless para la revista Harper’s Bazaar.

La estrella ha hecho sus sacrificios, pero no son un secreto, pues hace dos años reveló su rutina. La también productora detalló en la publicación Well & Good los cuatro hábitos que no pasa por alto en su día a día.

Jennifer confesó, entre otras cosas, que jamás se salta el desayuno: un smoothie de frutos o unos huevos poché con pan tostado. Y para el almuerzo, no puede olvidar su ensalada con garbanzos y tocino de pavo.