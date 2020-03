“Joker”, “The Mask” y “Pennywise”, en Space Jam 2

Ya pronto estará lista la secuela de la cinta Space Jam, que promete acción viva con animación.

We Got This Covered publicó que esta secuela se encuentra “en producción” y se ha confirmado la participación del “Joker”, “The Mask” y “Pennywise”.

Será Jim Carrey quien volverá a dar vida a “The Mask”, pero solamente como actor de doblaje.

De igual forma, se dieron a conocer imágenes de las filmaciones en donde aparecen “Pennywise”, protagonista de It, así como “Joker”, el villano de DC.

“The Mask” figuraría como el árbitro del juego de baloncesto en el que se basa la cinta protagonizada por los “Looney Tunes”, los roles que desempeñarán los otros dos personajes invitados, aún es un misterio.