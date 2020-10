José Eduardo Derbez cuenta cómo vivió el coronavirus

José Eduardo Derbez, confirmó que hace unas semanas dio positivo a coronavirus y tras estar libre de este, decidió hablar de cómo se contagió para pedirles a todos seguir cuidándose.

El actor resaltó que cuando la pandemia inició fue muy estricto, no salía para nada y así lo prefería, hasta que fue llamado para continuar con ‘Renta Congelada’, fue entonces cuando se contagió.

Estuve bastante tiempo fuera de México, pero cuidándome mucho. Sin embargo, de regreso, en el aeropuerto, pedí algo de comer y regrese a la Ciudad de México, un jueves. El domingo en la noche, me comienzo a sentir mal. Empecé con dolor de cabeza fuerte, no le hice caso, pero el lunes amanecí con temperatura muy alta’, aseguró el influencer.

A diferencia de muchos conocidos, a él sí le dio muy feo. Sentía fuertes dolores musculares, cansancio extremo e incluso y una debilidad tan grande que ni siquiera podía sostener el teléfono celular.

Angustiado, decidió contarles la noticia a sus papás y fue ahí cuando rompió en llanto:

Me puse muy mal, lloré bastante. No sabía cómo contarles y me puse muy mal”, recordó José Eduardo, quien actualmente está libre del virus.