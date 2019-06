JOSÉ INURRETA PEDIRÁ AYUDA AL GOBIERNO ESTATAL

Ante la falta de atención por parte del Ayuntamiento de Campeche a las necesidades de servicios públicos en el III Distrito Electoral, el diputado panista José Inurreta Borges, pedirá al gobernador Carlos Miguel Aysa González, su apoyo para resolver estas carencias.

En improvisada rueda de prensa antes de incorporarse a la sesión ordinaria, el legislador albiazul dijo no se trata de un rompimiento con el alcalde Eliseo Fernández Montufar, sino “tomarle la palabra” al mandatario campechano quien ofreció ayudar a todos los alcaldes y diputados locales.

No precisó número, pero afirmó ha presentado varias solicitudes de atención en materia de servicios al director de Obras Públicas y Desarrollo Urbano de la Comuna campechana, que afirmó son del conocimiento del Edil, sin resultado alguno.

Dijo no se trata de atacar o exhibir al alcalde, ya sea que no quiera o no pueda cumplir con los ciudadanos, sino que estos reciban respuestas a sus demandas y necesidades.

En este contexto, apuntó, comenzará a subir —a redes— los oficios que ha entregado a la actual administración municipal pidiendo atención a los habitantes de su circunscripción.