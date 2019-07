JOSÉ LUIS FLORES EXIGE DESTITUCIÓN DE FUNCIONARIO DE ESCÁRCEGA

José Luis Flores Pacheco, coordinador de la bancada morenista en la LXIII Legislatura del Congreso del Estado, puntualizó que el director de Protección Civil Municipal de Escárcega, Héctor García Tejocote, debe ser destituido del cargo por el Alcalde Rodolfo Bautista Puc, y la Fiscalía debe realizar un trabajo de investigación exhaustivo, para deslindar responsabilidades.

En entrevista, el legislador morenista indicó no se debe solapar ningún tipo de ciudadano que no respete la ley y menos si se trata de un funcionario público, los que indicó deben conducirse con rectitud, ante la detención del funcionario municipal, quien fuera detenido al parecer por estar involucrado en el robo de un tráiler y un camión de mercancías.

-La Fiscalía tiene que hacer su trabajo, investigar con exhaustividad, he escuchado del mismo presidente municipal que van a colaborar con la Fiscalía con todo lo que se requiera, los órganos de control, para ver si el trabajo de ese funcionario lo hizo con pulcritud y de esta manera deslindar cualquier responsabilidad –indicó.

-Se tiene que separar del cargo, no solo por la investigación, creo que también el Alcalde tiene que dar el nuevo nombramiento o funcionario de esta área, recordamos que en la pasada elección Morena, puso las puertas abiertas y le dio la oportunidad a todos, el presidente quiso ser incluyente, que existan todo tipo de personas trabajadores… lamentablemente hay quienes no ven está es una nueva oportunidad para ayudar al pueblo, y la tiran por saco roto, pues a la cárcel.

Flores Pacheco comentó no ver investigación alguna en contra del alcalde escarceguense y señaló habrá quienes digan que su partido no sirve para trabajar, lo que dijo es mentira.

-En Escárcega se cumple, de trabaja, no hay corrupción en el Ayuntamiento, que algún funcionario pueda cometer un error como ese pues que se vaya a la cárcel si hay pruebas.

Por otra parte, sobre los comentarios favorables del presidente municipal Eliseo Fernández Montufar quien agradece la coordinación con el Gobiernos del Estado, se dijo divertido.

-Yo cuando vi su pronunciamiento me reí un poco con mucho respeto porqué, porque hace un tiempito no lejano, había atacado al gobierno del Estado. Entiendo que quizás comprendió que todo lo que ha dicho y no ha cumplido pues no sé puede solo por sus propias decisiones, porque el año pasado fue el único municipio no quiso firmar los convenios de colaboración que están en la ley para ayudar mutuamente a la ciudadanía.

-A lo mejor quiere buscar colaboración, normal para ayudar a la gente. Quizás ya está atendiendo que la gente le exige, prácticamente es un alcalde fantasma, no se le ve en las calles, solo en la tele, en sus redes sociales los fines de semana –enfatizó.