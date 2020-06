Juez califica de “desahogo sexual” abuso sexual a una menor por parte de seis jóvenes

Una menor de 16 años de edad (edad que tenía al momento del ataque) fue violada por seis jóvenes durante una fiesta en la provincia de Chubut, en el sur de Argentina.

El 17 de septiembre de 2012, la joven se encontraba de vacaciones junto con una amiga en una playa, lugar donde dos jóvenes que conocían las invitaron a una fiesta en su casa. Una vez ahí, la adolescente perdió la conciencia y, un rato más tarde, una de sus amigas la encontró en una habitación mientras era violada por cuatro hombres. Otros dos cuidaban la puerta para evitar que fueran descubiertos.

La adolescente entró en estado de shock. Gritó. La fiesta terminó. Al volver a su ciudad natal, a pocos kilómetros de la plata, la víctima intentó suicidarse. Luego, comenzó a ser presionada por los violadores para que no los denunciara. El hostigamiento la obligó a mudarse de ciudad. Desde entonces está en tratamiento psicológico y psiquiátrico.

El 20 de enero de 2019, la víctima decidió hacer publica la agresión a través de un post de la cuenta del colectivo feminista Las Magdalenas.

“Gracias a todo este tiempo de intentar sanar es que hoy me siento lo suficientemente fuerte para poder contar mi historia. Que se sepa qué tipo de personas son, que durante todos estos años siguieron sus vidas impunemente, mientras yo no tengo estabilidad emocional. Hoy tengo una red de contención enorme. No tengo miedo. No me callo más“, escribió al anunciar que iniciaría un proceso judicial.

En la publicación la joven expuso la fotografía de los seis involucrados y sus respectivos nombres, en los que aparecen Ezequiel Quintana, Leo Del Villar, Luciano Mallemaci, Robertino Viglioni, Tomás Soriano y Joaquín Pérez fueron bautizados como “La manada”.

Durante la investigación, Tomás Soriano quedó sobreseído (suspensión por parte de un juez o de un tribunal de un procedimiento judicial, por falta de pruebas) porque era menor de edad al momento de haber participado en la violación. Joaquín Pérez también quedó fuera de las imputaciones al colaborar como “arrepentido”.

A pesar de que las de 60 testigos confirmaron los hechos a lo largo de las audiencias, el Juez Fernando Rivarola,, quien catalogó a la agresión sexual grupal como “abuso con acceso carnal” pero luego el fiscal propuso realizar un juicio abreviado, bajó su calificación a “abuso sexual simple” y consideró que se trató de un “accionar doloso de desahogo sexual” por parte de los imputados, al tiempo que señaló que la joven estaba en estado de semiinconsciencia mientras se produjo la agresión sexual.

Con esta nueva calificación ninguno de los acusados podría ser enviado a la cárcel porque este delito prevé penas menores a tres años, por lo que sería prisión en suspenso.

Por su parte, el Ministerio Público Fiscal de Chubut emitió un comunicado en el que afirmó que los términos “fueron sacados de contexto” y que “trabaja para proteger a las víctimas y lograr la sanción penal de los agresores”.

Al explicar el uso de los términos “desahogo sexual doloso”, el Ministerio Público Fiscal sostuvo que “en palabras simples el abuso sexual es justamente una conducta que busca el desahogo sexual del autor sabiendo que lo hace sin el consentimiento de la víctima, que va a cometer un ataque sexual, que se trata de un delito y consciente de ello avanza sin consideración del daño que va a provocar en esta, eso es dolo”.

El Ministerio Público Fiscal, emitió un comunicado en referencia al término legal utilizado en el cambio de calificación en la causa conocida como "La Manada de Chubut" pic.twitter.com/wdunxrgbRt — Canal 12 (@Canal12web) June 3, 2020

El gobernador de la patagónica provincia de Chubut, Mariano Arcioni, expresó su “repudio absoluto” a las declaraciones del fiscal Rivarola.

“Son aberrantes sus expresiones, en una sociedad que queremos sea más justa. Estamos analizando los planteos correspondientes para no dejar esta causa impune, por respeto a la víctima y a su familia”, sostuvo el gobernador en Twitter, y abrió luego la posibilidad de llevar a juicio al fiscal ante el Consejo de la Magistratura provincial.

Repudio absoluto a las declaraciones del Fiscal Rivarola. Son aberrantes sus expresiones, en una sociedad que queremos sea más justa. Estamos analizando los planteos correspondientes para no dejar esta causa impune, por respeto a la víctima y a su familia. — Mariano Arcioni (@arcionimariano) June 4, 2020

Trascendió que los involucrados pertenecen a familias influyentes de Chubut, entre ellos se encuentra Robertino Viglioni, nieto del exgobernador de chubut Atilio Viglione, actualmente es productor de televisión de Telefé. Mientras que Tomás Soriano, es hijo de un poderoso empresario de la pesca. Luciano Mallemaci, es hijo del dueño de una inmobiliaria reconocida en Puerto Madryn.

A ESTE VIOLADOR LO PUSE ULTIMO PORQUE ES LA CARA MAS CONOCIDA: ROBERTINO VIGLIONE es nieto del ex gobernador de Chubut Atilio Viglione, actualmente es productor de televisión en Telefé. pic.twitter.com/ssDaEPx3Qa — KMI 🏳️‍🌈 (@camilaaleok) June 4, 2020

#ViolacionEnManada#manadadeChubut

Joaquin Perez: tiene 29 años. Su "papel" violación habría sido de testigo del hecho. Su hermano gemelo Genaro Perez fue electo como intendente de Gastre, una comuna rural del norte de Chubut. pic.twitter.com/cNw1LVvh5i — KMI 🏳️‍🌈 (@camilaaleok) June 4, 2020

Marcelo Ezequiel Quintana: con domicilio fiscal en Caleta Olivia, Santa Cruz. Tiene 30 años. Está registrado en los rubros de servicios jurídicos de la AFIP. Integra junto a miembros de su familia la firma Andequin S.A., una sociedad dedicada a la construcción. pic.twitter.com/X6rOkJZF3i — KMI 🏳️‍🌈 (@camilaaleok) June 4, 2020

En redes sociales se volvió tendencia #DesahogoSexual #NiunaMenos para manifestarse y pedir justicia.

No existe el desahogo sexual. Existe la violación.#NiUnaMenos pic.twitter.com/60AQqJxJxs — ATE ANSES (@ATEANSES) June 5, 2020

ES VIOLACION EN MANADA.#DesahogoSexual es hacerte una paja pedazos de mierda pic.twitter.com/KWmTFoMEia — ᒎ 𝗠𝗘𝗡𝗔 (@baronjimena) June 4, 2020

Una manada viola a una chica de 16 años y el fiscal Fernando Rivarola dice que lo hicieron por DESAHOGO SEXUAL.

Hasta cuando nos va a representar esta “JUSTICIA”?

Que alguien intervenga!

Esto no puede quedar así💩 #NiUnaMenos pic.twitter.com/Rp2SxGhdER — Nicolas Vazquez 🇦🇷 (@vazqueznico) June 4, 2020

Destitución ya del Fiscal Fernando Rivarola, quien considera que una violación es un #DeshagoSexual.

También, cambio de autoridades en el Ministerio Público Fiscal de Chubut que avala esta consideración.

El juez, Marcelo Nieto di Biase, ahora tiene la última palabra.#Justicia pic.twitter.com/sQMU0GFbfl — Darío Luis Vaccarini (@dariovaccarini) June 4, 2020

Nunca hay que olvidar el nombre del fiscal Fernando Rivarola, el hijo de una camión de mierda que calificó de "desahogo sexual" la violación en manada de los 6 soretes. pic.twitter.com/byjwEYSqk0 — lamascarada (@lamascarada) June 4, 2020

El Fiscal Rivarola q justificó una violacion en manada sosteniendo q se trató de un desahogo sexual, debe ser destituido e inhabilitado para la función pública. Limpiemos la Justicia de los q no merecen integrarla. pic.twitter.com/AS5Dh8QzSI — Manuel Romero Victorica (@mrvictorica) June 4, 2020

6 pibes violan a una chica de 16 y según el fiscal es #DesahogoSexual, entonces con esa misma logica si vamos a su casa y le rompemos todos los vidrios, destruimos todo a ladrillazos y por último prendemos fuego la casa entera, se tiene que justificar como desahogo de irá, no? pic.twitter.com/45LBlGSTwK — Joaquín pero no Phoenix (@pizza4ever5) June 4, 2020

El concepto “desahogo sexual” no es algo que el fiscal Rivarola haya inventado sino que aparece en muchos artículos y sentencias.

No sorprende que un fiscal pacte una pena más baja con el acusado en causas por abuso sexual. Falta mucha perspectiva de género en el mundo judicial. https://t.co/lt8n9CHtBz pic.twitter.com/LBDum6pbhP — Sol Rodriguez Garnica 💚 (@SolRGarnica) June 3, 2020

Ninguno de los VIOLADORES de #LaManadaDeChubut irá preso gracias al #FiscalFernandoRivarola #FernandoRivarola para el cual LA VIOLACIÓN EN MANADA se trató de un “accionar doloso de desahogo sexual” — Pau (@paupKa) June 3, 2020