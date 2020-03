Justin Bieber y esposa, con sospechan de Covid-19

El cantante Justin Bieber fue captado saliendo del hospital, usando un cubrebocas, como medida para cuidarse de algún tipo de contagio por coronavirus o incluso que ya podría tener la enfermedad.

Bieber asistió a una institución médica en Beverly Hill, California, acompañado de su esposa Hailey. No hay información oficial pero se presume que la pareja asistiría a este hospital para practicarse un prueba y así determinar si son portadores del Covid-19, aunque también se podría tratar del tratamiento que sigue Bieber por Lyme.

Justin Bieber was spotted wearing a face mask while arriving at a medical building this afternoon in L.A. https://t.co/ZmErYmvE2d

— JustJared.com (@JustJared) March 13, 2020