La falta de lectura de los campechanos está llevando a la quiebra a las librerías

La falta de cultura por la lectura ha llevado a la quiebra a librerías durante el confinamiento social que ha dejado el Covid-19, y a pesar de haberse adaptado a la nueva normalidad ofreciendo sus servicios de compras en línea y hacer entregas a domicilio continúan cerrando, manifestó Matías Fernandez Quintal, encargado de librería.

Comentó que tener una librería es poco redituable en tiempos de Covid pues es escasa la gente que acostumbra comprar constantemente un libro para leer en sus casas, “la mayoría de los consumidores son estudiantes y por las clases a distancia la venta cayó”.

Dijo que quienes ofrecieron servicio a domicilio reportaron bajas ventas “la estrategia no fue suficiente porque en Campeche las familias no acostumbran a comprar un libro como lo hacen con una revista, no hay cultura y nos impactó mucho de hecho son escasas las librerías que todavía se encuentran abiertas”.

Precisó que la última esperanza de las librerías es el regreso a clases pues prevén que los alumnos requieran de algunos libros como parte de sus materias, sólo así podrán mantenerse abiertas las librerías que todavía se mantienen