La mayoría de empresarios pagan puntual al Infonavit

Si te “apapacho” cuando te doy el crédito, debo apoyarte cuando tienes problemas para cumplir con el pago y con este criterio, el Instituto Nacional del Fondo de Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), busca que el derechohabiente que se queda sin empleo, cuente lo más rápido posible con otro, lo que beneficia a ambos, señaló Rafael Lezama Minaya, delegado del Infonavit en Campeche, quien agregó la gran mayoría de los empresarios cumple con el pago correspondiente

Agregó hay un convenio firmado con la Secretaría del Trabajo del gobierno del Estado para vincular a los trabajadores para encontrar soluciones de empleo y puedan pagar sus mensualidades, “buscamos opciones”.

En entrevista en las instalaciones del Infonavit, comentó el Instituto se da a la tarea de vincular a los trabajadores con las instituciones públicas y apoyarlos pues también significa apoyar a la dependencia federal a cumplir sus metas.

-Nuestro objetivo es que la gente permanezca con la vivienda, no la pierda, porque es su patrimonio, le da mucha seguridad a la familia y hay el criterio de si te festejo cuando adquieres el crédito, debo darte opciones para poder cumplir con el pago.

Asimismo, aseguró la mayoría de los patrones son cumplidos en el pago del cinco por ciento que deben aportar y la amortización al trabajador.

-Es un dinero que no es de ellos, es del trabajador, por eso se les pide hagan esfuerzo por cumplir y se les dan opciones por lo que para llegar al bloqueo del crédito, pasa mucho tiempo y, cuando se hace, se les hace ver que no hay otra cosa que hacer… es recurso de los trabajadores y si no estás al día en el pago, no le permite al trabajador ni siquiera “precalificar” o tener acceso a un crédito.

-Es una responsabilidad del empresario y de no cumplir, el perjudicado es el trabajador y es el único castigado y se les invita a denunciar porque eso es evasión.