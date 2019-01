¡LA MEJOR FORMA DE CUIDAR TU BATERÍA!

En la plataforma de preguntas respondidas por expertos, Quora, apareció lo siguiente: “¿Debería seguir cargando la batería de mi laptop cuando ya está al 100%?”.

La mejor respuesta fue de David Busto, docente en alfabetización digital de la plataforma alfabetadigital.com.

“No, no deberías seguir cargándola. Los debates en torno a este tema se generan cuando se confunde el tipo de batería.”

Busto señala dos puntos que son el ideal:

– No alcanzar demasiado a menudo el 100% de carga, desconectar alrededor del 75%.

– No seguir usando la batería por debajo del 20%.

De esta forma, la vida útil de la batería se preservará de manera más equilibrada sin necesidad de cambiarla. Como han comentado, si no la vas a usar, guardar la computadora con un 50/60% de carga es lo más recomendable.

No usar la batería no prolongará su vida útil, por lo que no parece muy sensato quitarla, salvo para mejorar la ventilación o aligerar el peso del equipo.

Esto es en equipos digitales con Baterías de ion de litio.