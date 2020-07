La pandemia de coronavirus acelera su avance, aumentó a 15 millones los casos

De acuerdo a un recuento en base a cifras oficiales, las infecciones mundiales por coronavirus aumentaron hoy a más de 15 millones, y con una tendencia de acelerar su ritmo pues los países siguen divididos en su respuesta a la crisis.

En Estados Unidos, que tiene el mayor número de casos en el mundo con 3.91 millones de infecciones, el presidente Donald Trump advirtió que “probablemente y desafortunadamente”, la situación va empeorar antes de mejorar. Los otros países con más casos son Brasil, India, Rusia y Sudáfrica.

El recuento muestra que la enfermedad se está acelerando más rápidamente en América, que es responsable de más de la mitad de las infecciones del mundo y de la mitad de sus muertes.

En el mundo, la tasa de nuevas infecciones no muestra señales de desaceleración, y los expertos en salud subrayan que los datos oficiales casi con toda seguridad no informan de todas las infecciones y muertes, en particular en los países con una capacidad de pruebas limitada.

Dado que la primera oleada del virus aún no ha alcanzado su punto máximo en varios países y que los casos reaparecen en otros, algunos están reponiendo estrictas medidas de distancia social, mientras otros relajan las restricciones.