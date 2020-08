La plataforma Netflix dio a conocer que ya tiene guión para la serie de Resident Evil

Netflix sigue sumando adaptaciones de videojuegos a la pequeña pantalla, hoy anunció que está trabajando en un live action sobre el universo de Resident Evil.

Mediante su cuenta oficial de twitter, la plataforma dio a conocer que ya ha completado su guión y el primer capitulo se llamará ‘Bienvenidas a New Raccoon City’.

De acuerdo con la publicación, la serie será llevada a cabo por Constantin Films, empresa que se ha encargado de traer la franquicia protagonizada por Milla Jovovich desde el año 2002.

La primera temporada tendrá ocho episodios que serán de una hora cada uno y estará basada en el videojuego de Capcom.

“Estará a cargo de Andrew Dabb (Supernatural) y Bronwen Hughes (The Walking Dead, The Journey Is the Destination) dirigirá los primeros dos episodios. Me siento listo”, escribieron.