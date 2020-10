Khloe Kardashian confirma que tuvo coronavirus

La estrella de reality shows, Khloe Kardashian, confirmó su diagnóstico previo en un adelanto de ‘Keeping Up with the Kardashians’ publicado el miércoles. Postrada en una cama, habló con la voz ronca y dijo que tiene coronavirus.

“Acabo de enterarme de que sí tengo corona”, dijo en el video promocional del episodio, filmado hace un mes. Otro avance publicado en septiembre la mostró realizándose la prueba de COVID.

“He estado en mi habitación”, “Voy a estar bien, pero me sentí realmente mal un par de días” reveló la socialité.

Kardashian dijo que sus síntomas incluyeron tos, temblores, vómitos, dolores de cabeza, sofocos y escalofríos. Dijo que tenía una sensación de ardor cuando tosía.

