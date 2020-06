“La Roca” arremete contra Trump: “¿Dónde estás?”

A través de sus redes sociales, Dwayne Johnson mejor conocido como “La Roca” arremetió contra el presidente Donald Trump.

“¿Dónde estás? ¿Dónde está un líder? ¿Dónde está un líder en estos tiempos? En estos tiempos cuando nuestro país está de rodillas rogando, dolido, molesto y frustrado. Rogando y suplicando con los brazos extendidos, solo queriendo ser escuchado. Rogando, suplicando y orando por el cambio. ¿Dónde estás? ¿Dónde está nuestro líder compasivo que se acercará a este país cuando esté de rodillas y extienda una mano y diga: ‘estate conmigo, estate conmigo porque te entiendo, te escucho’”, publicó el luchador.

Johnson encaró al mandatario por su papel y accionar frente a las manifestaciones que claman justicia por el asesinato del afroamericano George Floyd tras una intervención policial.

“Tienes mi palabra de que haré todo lo que esté en mi poder, hasta mi último aliento, para crear el cambio que se necesita. Normalizar la igualdad porque Black Lives Matter’. ¿Dónde estás? Es ese mismo líder compasivo el que tiene que volver a dirigirse a este país para dar un contexto importante y una perspectiva sobre los comentarios realizados”.

Señaló que todas las vidas importan. “Todas, porque creemos en la inclusión, la aceptación, los derechos humanos y la igualdad para todos. Por supuesto que todas las vidas importan. Pero en este momento, este momento decisivo, crucial y explosivo, debemos decir las palabras ‘Black Lives Matter’. ¿Dónde estás?”.

El excampeón de la WWE indicó que la situación sería diferente si el presidente hubiera tenido una comunicación más empática.

“Todo el país se levanta. Hay una fuerza militar que se ha desplegado contra nuestra propia gente. Saqueadores, sí. Criminales, absolutamente. Pero nuestros manifestantes, que están rogando, suplicando y sufriendo, te sorprenderías de cómo responden cuando alguien les dice: ‘Me preocupo por ustedes. Estoy escuchando. Este es nuestro país. Ustedes son toda mi gente. ¿Por qué asumir la responsabilidad? Porque soy su líder y haré todo lo posible para hacer esto bien. Usted me da confianza, tiempo, esfuerzo y amor. Estoy allí con ustedes. Juntos, haremos esto bien y crearemos ese cambio y normalizaremos la igualdad’. Te sorprendería cómo responderían los estadounidenses. Nos levantaríamos contigo”, aseveró.

“Como la mayoría de los estadounidenses, no soy un político, nunca he sido elegido para el cargo y no soy el presidente de los Estados Unidos. Pero soy un hombre y un padre que se preocupa profundamente por mi familia, mis hijos y el mundo en el que viven. Me preocupo profundamente por el país y por cada persona que hay. Eso es lo que soy. Soy un hombre frustrado, decepcionado y enojado. Pero estoy haciendo todo lo posible para mantener la concentración y la calma para tomar las mejores decisiones para mi familia y nuestro país. Mientras continuamos esperando que ese líder emerja, les recomendaría a todos ustedes que debemos convertirnos en los líderes que estamos buscando”, publicó.

“Lo preguntaré una vez más. ¿Dónde estás? ¿Dónde está ese líder compasivo que da un paso adelante y asume la responsabilidad de su país y de todas las personas en nuestro que lo componen? Estamos aquí. Todos estamos aquí. El proceso del cambio ya ha comenzado. Puedes sentirlo en todo nuestro país. El cambio está sucediendo. Va a tomar tiempo y vamos a ser golpeados. Habrá sangre. Pero el proceso de cambio ya ha comenzado. Mantente fuerte. Lo tenemos”, concluyó.