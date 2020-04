La superluna rosa y sus memes

Anoche se pudo observar el fenómeno conocido como Superluna Rosa. La tierra estuvo más cercana de la luna (perigeo) y, por lo tanto, fue la más grande del año 2020.

El término rosa hace referencia a las primeras flores, conocidas como flox musgoso (Phlox subulata) que brotaban al inicio de la primavera al este de América del Norte.

En México el punto de máximo brillo de la Superluna rosa ocurrió a las 21:35 horas.

De acuerdo con la BBC, la luna se encontraba unos 27 mil kilómetro más cerca de nuestro planeta de lo que normalmente la podemos apreciar, pasando de 384 mil 400 kilómetros, en promedio, a 357 mil kilómetros.

Los días 7 y 8 de abril nuestro satélite natural se verá aproximadamente un 7% más grande que el de una Luna llena de tamaño promedio y estará 15% más brillante.

El fenómeno fue la oportunidad idónea para que miles voltearan la vista al cielo y presenciaran de un espectáculo natural único. La Superluna es un acontecimiento muy valorado en diferentes culturas del mundo y viene acompañada de una serie de cambios energéticos y de transformaciones a nivel interno y personal, de acuerdo con algunos portales astrológicos.

Aunque muchas personas disfrutaron del hermoso espectáculo natural para reflexionar o relajarse, otras aprovecharon la ocasión para hacer memes.

-Que hermosa #SuperLuna -Esa no es una super luna, es un waffle que lanzó Bart. -Mmm sacrilegioso. pic.twitter.com/IgB3FXnIT3

La luna viendo que no me he dormido todavía y sin estar haciendo nada productivo. pic.twitter.com/P25hjVdAFo

— Estefanía Alvarado (@Tefa_Alvarado) April 8, 2020