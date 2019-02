LA TOYA PRESENTARÁ EN MÉXICO SHOW DE MICHAEL JACKSON

A una semana que el documental Leaving Neverland dejara en una mala posición a Michael Jackson, tras las acusaciones de abuso de parte de Wade Robson y Jimmy Safechuck en pleno Festival de Cine de Sundance, su hermana, La Toya, apareció en México para promover Forever. The Best About the King of Pop, espectáculo que se presentará del 13 al 24 de marzo en el Centro Cultural I.

Cuando a la actriz y cantante de 62 años se le preguntó sobre el escándalo en torno a su hermano, el traductor intentó evadir el tema.

Ante la insistencia, La Toya, muy serena dice que vino a platicar sobre su hermano, a celebrar su vida y su trabajo y dejó cerrado el tema. No se molestó pero tampoco cedió un punto de vista al respecto, nada más allá del comunicado de la familia Jackson donde se tildó a los denunciantes de “mentirosos”.

“Él tuvo un corazón muy grande y era un gran creyente de que si se cambiaba el corazón de una persona, se podía hacer un mundo mejor. Y también lo creo. Unir a la gente es la solución; su música el conductor y era la plataforma global para lograrlo”, enalteció la cantante.

Se llamó así misma mensajera del legado de Jacko. No paró de elogiarlo.

“Él fue muy humilde. Creo que quiso ser recordado por hacer el bien para la gente. Por otra parte, aunque ya no está físicamente, la gente sigue sintiendo que está entre nosotros gracias a su música y fotografías, creo que logró lo que quería”, agregó.

Al preguntarle si veía a algún artista con el mismo potencial de Michael Jackson, la respuesta fue: “no creo que alguien sea igual de talentoso que él, es uno de los mejores del mundo y además hay cosas que él me contaba y que podía lograr, pero nunca quiso ir mucho más allá”.