La única mentirosa el Livia Brito: Juan del Rosal

Después de que la actriz Livia Brito lo llamara “mentiroso”, el político Juan del Rosal arremetió señalando que la única mentirosa es la actriz y que es falso que él haya usado influencias para favorecerla.

“No me gusta que me digan mentiroso. Ella declaró ayer que yo era un mentiroso por lo que estaba diciendo. La única mentirosa es ella. No sé si se le caiga o no se le caiga el teatro, pero es muy sencillo; hay una carpeta de investigación. Yo no hice esto, lo hizo ella”, señaló del Rosal.

También aclaró: “No se puede hacer tráfico de influencias porque, en este momento, yo no tengo cargo público y nunca lo haría. Yo la busqué de alguna manera para asesorarla, pero con su comportamiento ya no cuenta con mi amistad, lealtad y disciplina”.

Por último, volvió a negar que sostuvo un noviazgo con la actriz cubana y le mandó un contundente mensaje ante los medios de comunicación: “No mantuve ninguna relación con ella. Ya ni me gusta, la alucino. No soportó la ingratitud humana cuando le brindas la mano a alguien. A mí, Livia se me hace como un perro en la calle. Para mí, Livia Brito está muerta”.