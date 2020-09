Lana del Rey se graba conduciendo y preocupa a sus seguidores

La cantante Lana del Rey, dio de qué hablar luego de que subiera un video a sus Instagram Stories conduciendo peligrosamente.

En el video se ve a la compositora quien teniendo de fondo la canción “Lose Yourself” de Eminem, maneja con un pie en el tablero y sólo una mano en el volante a una velocidad considerable en una carretera con curvas y acantilados.

Pero ahí no acaba la cosa, con la otra mano sostiene la cámara del celular, por lo que no sólo no está en condiciones de reaccionar, sino que desvía su mirada del camino para ver hacia la cámara.

Esta situación generó críticas encontradas de sus seguidores quienes por una parte externaron su preocupación y por otra la criticaron por exponer la vida de los demás.