LANGOSTAS YA NO REPRESENTAN UN PELIGRO: SDR

Fernando Escalante Márquez, director de Sanidad e Inocuidad Vegetal de la Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado, señaló tienen de 30 a 35 días para solucionar el control de la presencia de la langosta de manera completa, aunque aseguró no representa ya un peligro en nuestro Estado.

Agregó en la Península de Yucatán y los estados de Tabasco y Chiapas hay una campaña permanente de combate al acrídido pues de manera cíclica se presenta al tiempo que señaló la langosta siempre ha existido “pero de manera solitaria”, y el problema surge al aumentar su densidad, pues se forman las mangas y llegan a nuevas áreas de invasión.

-Tenemos poco más de un mes para el control completo de la esta plaga, aunque ya no representa un peligro ni en Campeche ni en Yucatán; ya no es una alarma, ya es “cotidiano”, no representa ningún peligro.

-Lo que tenemos que evitar es que se formen esas mangas –indicó.