LANZAN PRIMER TRÁILER DE “FROZEN 2”

El pasado mes de febrero Disney nos dejó ver un teaser de dos minutos de duración, pero sin ni una sola palabra, sobre lo que podríamos esperar de la segunda parte de la historia de Elsa y Anna. Esta secuela llegará a los cines el próximo 22 de noviembre, aunque tardará una semana en estrenarse en España, que tiene la fecha oficial marcada el día 29.

El teaser ya nos sorprendió con la oscuridad de la secuela, en la que además de a viejos amigos como Olaf, Kristoff y Sven siguen en esta secuela, pero también parece que una misteriosa muchacha se unirá a ellos o será la nueva villana del largometraje.

Una nueva aventura para Elsa está a punto de comenzar: “Debes encontrar la verdad”, le dice uno de los troles a los que ya conocimos en la primera parte de la película. El que el pasado no es lo que parece y Elsa deberá descubrir la verdad de sus poderes, pero le advierten: “Ten cuidado”.

No obstante, no es el único personaje que destaca en este tráiler de un minuto y dieciséis segundos: Anna, a la que ya vimos en el teaser enfrentándose a un enemigo desconocido, sigue desarrollándose como un personaje valiente ya que la que vemos afirmar que no dejará que “a ella le pase nada”.

Además, este mismo lunes Disney publicaba en redes sociales el nuevo póster de la película, en el que aparece Elsa en primer plano y un poco más atrás Anna. Ambas se encuentran en un bosque lleno de niebla.