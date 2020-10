Larry Ramos ya le dio el anillo a Ninel Conde

Ninel Conde confirmó que se comprometió con su controvertido novio Larry Ramos en el viaje que realizaron por Turquía hace unas semanas.

La actriz y cantante habló en exclusiva con la revista People en español sobre cómo recibió el anillo y los detalles que ha tenido al lado de su controvertido novio, quien enfrenta un proceso legal por fraude en Estados Unidos.

Lo anterior, pese a los conflictos legales que aún mantiene con su ex pareja Giovanni Medina por la custodia de su hijo menor.

La cantante declaró que su pareja le preparó una sorpresa muy especial para celebrar su cumpleaños el pasado 29 de septiembre, ahí, recibió la enorme argolla en el mejor restaurante de Bodrum, Turquía, llamado Zuma.

“Cenamos y a la hora del postre llevaron todo ese arreglo de detalles, de postres, con los dos letreros, y (Larry) sacó el anillo de su saco”.

“Jamás me imaginé que me pediría que me casara con él y, menos, el día de mi cumpleaños. Y, sin pensarlo, dije que sí. Estoy muy feliz por tenerlo en mi vida, así que dije que sí me caso con él”, declaró a People en español.