LAS VÍAS CONTINUARÁN BLOQUEADAS, AMENAZA CNTE

El bloqueo a las vías del ferrocarril en seis municipios de Michoacán y el plantón en Morelia que mantienen desde hace 12 días profesores adheridos a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) estarán hasta que las bases conozcan lo que se ha hablado en la mesa de diálogo entre la Federación, el gobierno estatal y la Coordinadora, dijeron los inconformes.

“Mientras no tengamos concretas las cosas, la solución ya palpable, difícilmente vamos a poder solucionar el problema, porque les digo a los maestros: no les podemos decir otra vez ‘ya nos dijeron que se va a resolver aguántenos tantito’, no podemos ni debemos”, dijo Víctor Manuel Zavala Hurtado, dirigente de la Sección XVIII de la CNTE.

El jefe de la Unidad Administrativa de la SEP, Héctor Garza Gonzále, señaló que le corresponde al gobierno estatal solucionar el tema educativo en Michoacán, en el cual la Federación solo es coadyuvante. Por eso, no consideran que desalojar a los docentes con la fuerza pública sea la solución al conflicto.