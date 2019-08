LAZO PECH: PRI ARRANCA NUEVA ERA CON AMC

Con Alejandro Moreno el PRI inicia una nueva era y ejercerá una oposición con carácter y categoría, señalando las fallas cuando se tenga que hacer, aseguró Jorge Lazo Pech.

El dirigente estatal del PRI dijo que con la nueva dirigencia nacional, el partido será la oposición más digna de la historia de este país, “inquebrantable en sus principios e indestructible en su valor democrático”.

– Una oposición que triunfe moralmente por sus ideas y electoralmente por la fuerza de su militancia.

Aseveró que Alejandro Moreno y Carolina Viggiano conforman la primera dirigencia que llega sin amarres ni deudas políticas, respaldados por más de un millón 600 mil votos: “Con esa legitimidad podrán plantarse con libertad, dignidad y fortaleza ante quienes hoy detentan el poder”.

– Por primera vez en mucho tiempo, el PRI no recibirá instrucciones de nadie. Esta dirigencia no le debe nada a nadie que no sean los militantes priistas. El PRI tiene la más grande estructura política y electoral del país y con Alejandro Moreno sin duda regresará a gobernar a México, dijo.

Lazo Pech agregó que Moreno Cárdenas regresará el PRI a sus orígenes, para restablecer sus vínculos con la militancia y recuperar el orgullo de ser priista.