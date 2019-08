LE CANTO AL AMOR QUE SOLUCIONA PROBLEMAS: KALIMBA

Pese a los recientes tiroteos en contra de hispanos, Kalimba continuará su gira en Estados Unidos con su más reciente álbum, el séptimo de estudio en sus 15 años como solista, titulado Somos muchos y venimos todos.

El compositor y cantante nacido en la Ciudad de México expresó que no tiene temor de estos conciertos en agosto y septiembre, previos al que realizará el 6 de diciembre en El Plaza Condesa, pues su propuesta musical tiene como bandera un mensaje de amor.

No tengo miedo alguno de presentarme allá, no tengo miedo en general en la vida y eso viene mucho por parte de mi fe. No tengo miedo de vivir, aun cuando haya mucho terror en el mundo.

Yo tengo un mensaje siempre, no solo ahora. He tenido la bendición de ser muy amado por mi familia, la industria, los medios, el público; he tenido la bendición de ser públicamente humillado, pero también exaltado. Digo que es una bendición porque lo que necesitamos es convertirnos en un mensaje. No solo la música es un mensaje, cualquiera de las profesiones lo es.

“Creo que si a las personas que cometieron estas atrocidades se les hubiera amado, no hubieran hecho lo que hicieron. Ninguno está exento de convertirse en un terrorista cuando no somos amados correctamente. Mi mensaje es ése a través de la música, no le canto al romance, sino al amor que soluciona este tipo de problemas en el mundo”, expresó Kalimba en conferencia de prensa.