Legisladores de Morena decidirán este domingo si impulsan el juicio a expresidentes

El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, señaló que será el próximo domingo 30 de agosto cuando los legisladores morenistas decidan si impulsan o no la propuesta del Mandatario Federal, Andrés Manuel López Obrador para llevar a juicio a los expresidentes.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación es quien debe de decidir la Constitucionalidad de esa convocatoria, dijo Monreal en entrevista con Pascal Beltrán del Río.

Aclaró que esta propuesta aún no ha sido consultada por los legisladores de su partido, pero el próximo domingo, en su plenaria en la Cámara de Senadores van a plantear esta situación.

“Es un tema interesante que obviamente estamos revisando en el seno de la fracción parlamentaria de Morena y seguramente el domingo tendremos un resultado de la misma”, aseguró.

Al referirse a la Constitucionalidad de la convocatoria para enjuiciar a expresidentes precisó:

“De acuerdo con el Artículo 35 de la Constitución, no pueden ser objeto de consulta popular algunos asuntos como los derechos humanos; sobre lo que establece el 40 de la Constitución; la materia electoral no puede ser sometida a consulta o el propio sistema financiero, el presupuesto de egresos o bien obras de infraestructura en ejecución, esto no puede ser objeto de consulta”, aseveró.

Ante esta situación coincidió en lo que han señalado varios especialistas, que “la Suprema Corte de Justicia de la Nación debe determinar la Constitucionalidad de la Consulta (Ciudadana)”, comentó.

Insistió que no sabe qué posición se tomará en este caso, “porque hay una Corte autónoma”, pero aseguró que “no hay impedimento para celebrarla. Hay que calificar la constitucionalidad del planteamiento de la pregunta y cómo se plantea, ese es el tema de fondo”, subrayó.