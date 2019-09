LEY AMNISTÍA PREOCUPA AL PRI MUNICIPAL

Preocupante que sea un comité quien decida a quienes beneficiar con la Ley Amnistía señaló el dirigente municipal del PRI, Joaquín Berzunza Valladares, considerando que si lo que se pretende es beneficiar a quienes podrían estar en prisión sin merecerlo, lo adecuado sería crear una ley para garantizar el acceso a la justicia y a una legítima defensa a estas personas.

Dijo que la Ley Amnistía que propone el presidente Andrés Manuel no da certeza de que quienes salgan de la cárcel sean quienes lo merezcan.

Comento qué tal y como ha ocurrido con los programas sociales que ha impulsado el Gobierno Federal, la Ley Amnistía está condenada al fracaso.

“Es preocupante este planteamiento, no dudamos que haya quienes estén en la cárcel sin merecerlo, pero el cometer delitos no depende del estatus social, una persona pobre no necesariamente es inocente, hay que ser minuciosos al momento de aplicar esta Ley”.