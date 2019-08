LEY DE EXTINCIÓN DE DOMINIO YA EXISTÍA: AMPI

Luego de señalar que la Ley de Extinción de Dominio ya existía, y que la recomendación que hacen los agentes inmobiliarios es que no hagan negociaciones sin saber con quién las hace, Nelson Gallardo Ordoñez, ex presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) indicó que esta ley no busca meter miedo sino que sean conscientes de una realidad.

En entrevista sobre la aplicación de la Ley de Extinción de Dominio, aprobada recientemente por el Congreso de la Unión, indicó que la AMPI dentro de lo posible trata de darle seguridad a los propietarios en las operaciones inmobiliarias.

Insistió en que no se trata de infundirles temor, sino de proteger su patrimonio.

Puntualizó que cuando se aplica este ordenamiento, la propiedad o inmueble deja de pertenecer al propietario, pasa a poder de la Nación.

-La pueden vender, rentar, de hecho, una casa se entregó al gobierno del Estado y se instalaron unas oficinas; el Gobierno Federal se la dio al estatal por extinción de dominio.

Indicó entonces que la extinción de dominio se da hasta que se comprueba el hecho delictuoso.

-En todo tiene que haber un proceso, un proceso judicial, de investigación y cuando esto se termina, ya se define. No se puede vender antes de que termine ese proceso -puntualizó.