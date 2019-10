LINDA HAMILTON Y ARNOLD SCHWARZENEGGER, PAREJA EXPLOSIVA EN TERMINATOR

Recién había cumplido 61 años cuando el director canadiense James Cameron, su exesposo, le pidió a Linda Hamilton que regresara a la franquicia de Terminator junto a Arnold Schwarzenegger. La actriz no estaba muy segura de hacer Terminator: Destino oculto por dos razones: la edad —pues la última vez que dio vida a Sarah Connor tenía 35 años— y no estaba segura si aún había algo qué contar. Tras una larga charla con el cineasta, firmó el contrato y se puso a trabajar en su entrenamiento físico durante un año.

Aún recuerdo la primera vez que me vi vestida como Sarah Connor, me sentí muy bien, ya cuando salí de las pruebas de vestuario miré a los que estaban a mi alrededor y sus miradas me decían: ‘Regresó’. Eso me dio la confianza de saber que estaba tomando la decisión correcta”, dijo Linda Hamilton en entrevista con Excélsior, durante su reciente visita a nuestro país.

Una de las piezas clave para esta franquicia creada por Cameron es el actor austriaco, quien ha estado físicamente en cinco de las seis películas, y apareció de manera virtual en la cuarta, Terminator: La salvación (2009), ya que su cargo como Gobernador de California le impedía ausentarse de sus funciones para actuar.

“Me gustó la idea de seguir siendo una máquina de matar, de seguir siendo el Terminator, pero esta vez habiendo desarrollado una conciencia propia. El humor que implica mostrar ese lado humano de la máquina es lo que ha hecho que la película sea tan entretenida”, dijo el austriaco a la agencia EFE.

“En algunos aspectos de mi vida soy como Terminator, me enfrento a la vida sin preocuparme por los obstáculos”, indicó Arnold.

Terminator: Destino oculto, que funge como una secuela de Terminator 2: El juicio final y deja de lado a Terminator 3: La rebelión de las máquinas (2003), Terminator: La salvación (2009) y Terminator: Génesis (2015), se estrena esta semana en la cartelera de nuestro país, teniendo en la dirección a Tim Miller (Deadpool) y en la producción a James Cameron.