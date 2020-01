LLama AMLO a no alarmarse por coronavirus

En su habitual conferencia, el presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que hasta el momento no hay ningún caso confirmado en México, pero “eso no quiere decir que no se pueda presentar”.

Lo anterior, ante la emergencia internacional que lanzó la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre el coronavirus chino, donde el presidente de la República llamó a no alarmarse.

“Le estamos dando seguimiento permanente, todos los días se está informando a las nueve de la noche, pero no debe haber alarma, se piensa que no es tan fatal este virus, sin embargo, inquieta a las monedas del mundo”, expuso.

Mencionó que en México, sigue abajo de 19 pesos por dólar, nuestro peso está resistiendo, todo bien.