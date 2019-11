LLAMA CCE A REFORZAR SEGURIDAD EN SONDA DE CAMPECHE

Luego de calificar de lamentable que se registren asaltos a plataformas petroleras en la Sonda de Campeche, actos delictivos que no se habían dado, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Campeche (CCEC), Víctor del Río R. de la Gala pidió se refuerce la seguridad pues Campeche se ha distinguido por ser una de las entidades más seguras del país y evitar que “esto se salga de las manos”.

-No debemos permitir que eso avance. Tenemos que redoblar esfuerzos y exigirle a las autoridades se refuerce el tema de la seguridad; no podemos permitir que Campeche siendo uno de los Estados más seguros del país, se nos vaya a salir esto de control. No soy alarmista ni mucho menos, es un lugar muy tranquilo, con paz social, pero pasan cosas y no podemos permitir vayan avanzando.

-Tenemos que estar más alertas, platicar con las autoridades, tener comunicación directa. Tenemos una Comisión de Seguridad donde la semana pasada estuvimos en la Zona Naval y vamos a tener una reunión ya agendada con los Militares, hemos tenido con la Fiscalía y estamos trabajando donde el empresariado les hace ver el sentir de los empresarios, cómo trabajamos de la mano con ellos para hacer una estrategia de seguridad –manifestó.

Del Río agregó como empresarios tienen una responsabilidad y tienen que ayudar a las autoridades y fomentar la cultura de la denuncia y las cosas no se salgan de las manos.

Reiteró no había escuchado este tipo de situaciones, solo en otros países, y de haber ocurrido, son cuestiones esporádicas pero deben ponerse cartas en el asunto y exigirle a la autoridad competente, patrullares.

Por otra parte, sobre la revocación de mandato y la consulta ciudadana, indicó deben estar realmente reguladas, tengan validez y sean creíbles, cuente con un formato bien hecho y se tenga certeza y seguridad en lo que se evalúa y consulta.