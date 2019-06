¡LLAMA IMSS CAMPECHE A DONAR SANGRE!

La Delegación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Campeche, comprometida con la cultura de donación de sangre, exhorta a la población en general a hacer de esta práctica un hábito que genere esperanza en todas las personas que en algún momento pudieran ver comprometida su salud.

Al conmemorar el “Día Mundial del Donante de Sangre”, la química Christian Georgina Sierra, encargada del Banco de Sangre del Hospital General de Zona (HGZ/UMF) número uno Abraham Azar Farah, pidió sumarse a esta actividad altruista que constituye un acto de generosidad, que también aporta beneficios al donador, pues la renovación de la sangre es más rápida y se consigue mejor oxigenación.

Explicó que la sangre es un tejido líquido que no se puede fabricar o reproducir, de ahí la importancia de la donación altruista en cualquier época del año. Además, mencionó que una sola donación (450 mililitros) ayuda a salvar tres vidas, ya que de ésta se extrae el concentrado eritrocitario y plaquetario, además del plasma fresco congelado que requieren los pacientes.

La especialista hizo referencia a que la población masculina es quien más acude a donar por reposición o de manera voluntaria, en cambio, las mujeres lo hacen en menor proporción debido a circunstancias que las limitan como son la menstruación, tener más de cuatro embarazos, abortos o estar lactando.

Señaló que el IMSS en Campeche cuenta con una importante reserva de sangre, misma que ayuda a pacientes con trastornos hematológicos y la medula ósea, insuficiencia renal, anemias y hemorragias obstétricas (mujeres embarazadas con complicaciones).

Las personas que deseen donar sangre de forma voluntaria, añadió, deben ser mayores de 18 años, no haber ingerido bebidas alcohólicas o algún tipo de medicamento en los últimos tres días, no tener extracciones dentarias o cirugía mayor, no estar embarazada o lactando, no tener perforaciones, aretes en la boca o tatuajes recientes, no haber padecido hepatitis, ni tener infecciones recientes, entre otros.

Para ser donadores óptimos, los pacientes son evaluados a través de estudios de laboratorio en los que se analizan los leucocitos, hematocritos, valores de hemoglobina, plaquetas, así como VIH, paludismo, chagas y hepatitis.

Reiteró finalmente el llamado a la ciudadanía para que acuda en toda época del año a donar sangre para el tratamiento oportuno de pacientes o de personas que pudieran necesitarla.