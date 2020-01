Llama PAN a José Luis Flores Pacheco a no “cantinflear”

Jorge Nordhausen Carrizales, coordinador parlamentario de Acción Nacional en el Congreso del Estado, pidió a su homólogo Morena “no cantinflear”, término con el que calificó la iniciativa de éste último para que se deje de cobrar el canje de placas a los automovilistas en nuestra entidad.

En conferencia de prensa a la que convocó para “fijar postura” sobre esta iniciativa, a la que lo acompañó el ex alcalde Carlos Rosado Ruelas, recién nombrado director de Vinculación con la Sociedad, del albiazul fustigó fuertemente a José Luis Flores Pacheco, por presentar dicha iniciativa que afirmó no prosperará, acción que calificó de incongruente.

Agregó que después de aprobar su bancada la Ley de Ingresos para el 2020, que incluye el pago de placas, ahora cambie de idea con fines políticos.

Aseveró, estuvo presente en las reuniones de trabajo con los alcaldes, previas a la aprobación de dicha Ley, y estuvo de acuerdo en el destino final que se darían a los más de 240 millones de pesos que se espera ingresen por ese concepto y que todos los diputados aprobaron.

Vino entonces su “contrapropuesta”: que ese dinero se utilice en atención al rubro de salud.

Para sorpresa de los periodistas, ambos políticos panistas no defendieron la decisión del pleno de distribuir esos ingresos entre los once Municipios, sino darles otro uso, lo que no plantearon antes.

Rosado Ruelas planteó la propuesta de su partido, y señaló hay hospitales que requieren atención urgente como el de Ciudad del Carmen, tener un hospital infantil, dotar de equipo a los existentes para hemodiálisis, entregar medicamentos y material de curación, entre otros.

Ninguno de los dos explicó por qué esta opción no la dieron a conocer antes, y sí ahora, luego de la petición de los morenistas.