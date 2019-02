LLAMAN A DONAR SANGRE A FAVOR DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CON CÁNCER

La Tercera Campaña de Donación Sanguínea inicia este viernes 15 de febrero, “Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer Infantil” con el lema “Tu Sangre es Caricia y Vida para los Niños con Cáncer de Campeche”.

El lugar de captación será el Centro Estatal de la Transfusión Sanguínea de 7 de la mañana a 6 de la tarde. Sábados, domingos y días festivos, de 7 am a 4 pm hasta el próximo 28 de febrero del 2019. Para entrega de componentes sanguíneos las 24 horas todo el año.

La Secretaría de Salud a través del Centro Estatal de Oncología de Campeche (CEO), el Centro Estatal de la Transfusión Sanguínea (CETS), y la asociación “Una Caricia Humana IAP”, invitan a la población a donar sangre para los niños en tratamiento durante la campaña y de manera permanente todo el año.

En Campeche se detectan al año entre 20 y 30 casos de Cáncer Infantil principalmente leucemia, linfomas y tumores en el sistema nervioso central, por esta razón la donación de sangre es vital para el tratamiento de los niños, niñas y adolescentes con cáncer en la entidad.

Cuando se realiza una donación, se extraen 450 mililitros de sangre, a la cual se le realiza un proceso de separación para obtener el paquete globular, plasma y plaquetas, beneficiando así a tres pacientes por cada donación.

El beneficio de la donación sanguínea es para la atención no solo de pacientes campechanos sino de otras entidades federativas que recurren al CEO para su atención y tratamiento, en la detección oportuna del cáncer en la infancia y la adolescencia es indispensable contar con sangre y sus derivados en volúmenes muy importantes.

Aunque la campaña se realizará del 15 al 28 de febrero, se estarán recibiendo donaciones durante todo el año en las instalaciones del Centro Estatal de la Transfusión Sanguínea (CETS).

Entre los requisitos mínimos para donar es tener de 18 a 65 años de edad, pesar más de 50 kg, estar sano, no haber padecido Hepatitis, no presentar ninguna infección ni haber tenido una cirugía mayor en los últimos seis meses, no estar embarazada ni lactando, tener seis meses sin haberse tatuado y presentar identificación oficial con fotografía.

En la preparación previa del donador, no haber ingerido bebidas alcohólicas, no estar bajo medicación desde siete días antes, no haber sido vacunado en el último mes y ayuno mínimo de seis horas.