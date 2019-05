LOCATARIO ACUSA VANDALISMO EN MERCADO PRINCIPAL

El comerciante Jocsan Lorente Méndez denunció que pese a que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche (CODHECAM) determinó que la sanción impuesta por la Subdirección de Mercados de clausurarle su negocio en el “Pedro Sainz de Baranda” por 14 días fue ilegal, aun así lo obligaron a cumplirla, y por si fuera poco, este viernes al acudir a abrir su local se encontró con que los candados le fueron cambiados y no pudo acceder.

“Me cambiaron los candados, me voltearon mi cámara de seguridad, llevo 14 días sin poder trabajar, de que se trata, el Subdirector de Mercados me impuso un castigo por algo de lo que no soy culpable, Derechos Humanos dijo que es ilegal, aún así no pude trabajar, ahora esto, que pretender, si quieren que yo me vaya que me lo digan”.

El joven empresario fue acusado de ocasionar conflictos con los demás locatarios, y dijo que por esta situación no ha podido atender a sus clientes quienes están a la espera de que les entregue sus productos.

Jocsan pidió al alcalde panista Eliseo Fernández Montufar regresar de su viaje a Corea y hacerse cargo de esta situación que revela el vandalismos que se vive en el mercado principal, y agregó que continuará luchando porque se le respete el lugar donde trabaja ya que destinó a ello una fuerte cantidad de dinero que está perdiendo por las decisiones de la comuna.