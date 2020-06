López Obrador da el banderazo al Tren Maya en Palenque

Al dar el banderazo del tramo 1 de los trabajos del Tren Maya en Palenque, Chiapas, el presidente Andrés Manuel López Obrador, dijo que hay recursos para pagar a las empresas que van a construir esta magna obra.

El mandatario federal afirmó que pese a la crisis económica que se generó en México por la pandemia del coronavirus, hay recursos suficientes para pagarles a tiempo a las empresas que van a construir el Tren Maya, pues el país tiene finanzas sanas.

López Obrador dijo que los tramos que está inaugurando esta semana van a estar en marcha en 2023 y el proyecto va a finalizar en el 2024, esto luego de dar el banderazo que va de Palenque a Escárcega con una extensión de 228 kilómetros.

“Tenemos la posibilidad de cumplir porque tenemos finanzas sanas a pesar de la pandemia, hemos mantenido nuestra recaudación con números positivos. De enero a mayo logramos incrementar la recaudación en más de 60 mil millones de pesos en comparación con el año pasado, a pesar de la crisis de abril, de mayo, hasta finales del mes pasado repito se incrementó la recaudación y no hemos endeudado al país, vamos a seguir administrando con honestidad y austeridad, por eso no vamos a pagar puntualmente”, expresó.

El Presidente aclaró que con este proyecto se debe trabajar de manera integral y no ver a la región maya como zona de conquista.

“En los últimos años no se invirtió en el sureste, por eso no hubo crecimiento económico, solo creció Cancún. Ahora se quiere que haya crecimiento en el norte en el bajío y el centro y también en el sur es equilibrar, ese es el propósito, no dejar en el abandono al sureste”. expresó.