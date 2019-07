LÓPEZ OBRADOR HARÁ ENTREGA DIRECTA DE APOYOS A PRODUCTORES

Ante el amago de un paro nacional convocado por organizaciones campesinas, el presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que su gobierno no cederá aunque sean las “amenazas más atrevidas” y los recursos se entregarán de manera directa a los productores.

“Si hay bloqueos, protestas, inconformidades, no vamos a ceder en nada. Ahórrense el tiempo, eso ya no se acepta. Pueden ser las amenazas más atrevidas, si no hay razón, justicia, no se atienden”, dijo el mandatario en su conferencia de prensa mañanera.

López Obrador insistió que las inconformidades que existen son porque ya no se entregan apoyos a las organizaciones.