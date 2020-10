López Obrador se comprometió a vacunarse contra Covid-19 en público

Durante su conferencia de prensa, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se comprometió a vacunarse contra el COVID-19 en público, si los médicos de la Secretaría de Salud así lo deciden.

Indicó que esta acción sería para darle confianza a la gente de que “hay que protegernos”.

“Si está en diciembre la vacuna, claro que me vacuno aquí. Siempre y cuando los médicos decidan que me corresponde, porque se va a definir a quiénes primero. En otras partes están decidiendo que primero sea el personal médico que está en hospitales COVID, para protegerlos y se toma en cuenta también la edad, ahí podría yo entrar y la vulnerabilidad si tiene una enfermedad crónica. También ahí entro porque pues soy hipertenso.. quienes tienen diabetes, adulto mayor.. pero sí me vacuno, también para darle confianza a la gente de que tenemos que protegernos”.

Aseveró que con esto se puede “prevenir esta enfermedad que tanto ha daño ha causado, sería realmente todo un acontecimiento que se empiecen a vacunar los mexicanos y el que todos nos vacunemos, desde luego de conformidad con la estrategia que van a definir los especialistas como quedamos”, dijo.

“Quiero constatar de que va a estar la vacuna en diciembre, lo cual significa un avance, porque no es el periodo de prueba o la última fase del proceso de prueba o de investigación, sino que ya en diciembre, segundo se comprometió tendríamos ya nosotros las vacunas, sería también cuestión de preguntar”, dijo.