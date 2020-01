López Obrador se deslinda de incremento de impuestos

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, se deslindó del aumento de impuesto en diversos estados de la República.

“No se vale que nos echen la culpa, porque ya ahora todo es: ‘por la austeridad no se hacen las cosas’. No es cierto que tengan que aumentar los impuestos porque se les redujo el presupuesto. Nosotros no podemos reducir el presupuesto, porque se entra, se distribuye de conformidad con la Ley de Coordinación Fiscal”, dijo.

Lamentó que algunos gobernadores argumenten que fueron afectados por la austeridad y la disminución de su presupuesto.

Aseveró que los estados reciben sus recursos a tiempo e, incluso, algunas participaciones se entregan de manera anticipada, y no es cierto que tengan menos recursos.

“Si aumentan los impuestos en los estados es una decisión de los gobiernos locales, no tiene nada que ver con nosotros”.

Señaló que hay un problema estructural y de fondo y muchas entidades están endeudadas y quebradas.

“Les estamos ayudando en a medida de lo posible, pero nosotros tenemos compromisos también, y lo que les estamos recomendando es que apliquen una política de austeridad republicana, porque en algunos casos hay problemas económicos-financieros y siguen con gastos extravagantes, siguen viajando y siguen usando el helicóptero, y el avión, rodeados ahí de alcahuetes y lambiscones”, agregó.