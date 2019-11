LOS ESFUERZOS SIEMPRE VALEN LA PENA, ASEGURA ANA DE LA REGUERA

La actriz Ana de la Reguera recoge los frutos de la decisión de dejar todo en México, la comodidad de tener un nombre y encabezar telenovelas mexicanas para ir a picar piedra a Estados Unidos y protagonizar cintas en Hollywood, ha logrado ser considerada en los elencos de series internacionales.

Hoy, la veracruzana comparte créditos con otros mexicanos en un proyecto que llegará a la pantalla grande en julio de 2020.

“Estoy con Tenoch Huerta, haciendo The Purge en la que somos los protagonistas, lo que es increíble porque estamos en una cinta hollywoodense y los americanos (sic) son los personajes secundarios, porque nosotros llevamos el peso de la cinta”, comentó la actriz a Excélsior.

La película es dirigida por el mexicano Everardo Gou (Días de gracia, Aquí en la tierra, Marte), quien exige mucha fuerza en cada una de las escenas, razón por la cual la actriz se ha lastimado la garganta.

The Purge, al igual que su participación en la serie Goliath, en la que encarna a una mujer que aspira a convertirse en la primera alcaldesa latina de Los Ángeles, también tiene un mensaje.

La veracruzana no ha parado, pues también participa en la cinta Army of the Dead, dirigida por Zack Snyder (Batman vs. Superman) en la que comparte créditos con Dave Bautista, Ella Purnell, Theo Rossi, Chris D’Elia y Huma Qureshi, entre otros.

Al hacer un recuento de esfuerzo y años invertidos en alcanzar su sueño, Ana de la Reguera asegura que todo ha valido la pena.

Además, no olvida a México, donde realiza varias actividades altruistas, mismas que le llevaron a recibir en días pasados un premio de manos de Eva Longoria.