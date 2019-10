LOS EXÁMENES PARA UNIVERSIDADES DEBEN SUPRIMIRSE: AMLO

El examen de admisión a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) debe eliminarse y no mantenerse como filtro de acceso, como señalan los candidatos a dirigir la máxima casa de estudios, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El ingreso a la UNAM se hace mayoritariamente a través del examen al bachillerato, en el que participa junto con otras siete instituciones radicadas en la Zona Metropolitana del Valle de México, mediante el concurso de asignación que organiza la Comisión Metropolitana de Instituciones Públicas de Educación Media Superior (Comipems).

“Yo no estoy por los exámenes de admisión, yo pienso que todos tienen que tener la oportunidad de estudiar y que, incluso si llegan con rezagos, que haya un periodo de actualización, de mejora educativa para que puedan estudiar; pero no rechazar, no estoy por esa política de rechazo”, expuso el presidente López Obrador.

El titular del Ejecutivo sostuvo que su postura es eliminar el examen de acceso a las universidades públicas del país y llegar a una política de cero rechazo de aspirantes.

El Presidente insistió en que el acceso de todos los estudiantes a la universidad podría generar condiciones de igualdad; sin embargo, reconoció que el rector Graue demostró con estadísticas que el acceso a la UNAM mediante el examen de ingreso desde el bachillerato genera un espectro social y económico homogéneo.

Dijo que hacer masivo el ingreso a las universidades no estaría contrapuesto con la excelencia académica.

La propuesta de crear 100 planteles de la Universidad Benito Juárez en las zonas más marginadas del país sigue avanzando, comentó.