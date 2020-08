Los VMAs 2020 se realizaron entre mascarillas y distanciamiento social

Así como 2020 ha sido un año sin precedentes, los VMA de la década de 2020 estaban destinados a ser un espectáculo diferente a todo lo que hayamos visto. Y, de hecho, lo fue: un escaparate repleto de estrellas y centrado en máscaras con todos tus favoritos que logró abarrotar toneladas de actuaciones y eventos singulares en poco más de dos horas.

Vimos algunos momentos realmente especiales. Lady Gaga y Ariana Grande, ambas enmascaradas, dieron a conocer “Rain on Me” al mundo con su presentación debut ; BTS hizo recuerdos “Dynamite” de la ciudad de Nueva York desde todo Corea del Sur; The Weeknd dedicó sus dos discursos de premios a la justicia para Jacob Blake y Breonna Taylor. Y apenas estamos rascando la superficie.

Gaga y Grande, los artistas más nominados de la noche, obtuvieron cinco y cuatro victorias, respectivamente, mientras que BTS dominó en Mejor Pop, Mejor K-pop y Mejor Grupo. The Weeknd, mientras tanto, consiguió dos, y Taylor Swift ganó su primer premio en la categoría de dirección por su trabajo al frente de “The Man”. Encuentre la lista completa de ganadores, incluidas todas las sorpresas y disgustos, a continuación.

🎶 I said, OOOOH, I'm blinded by the lights 🎶 Now THAT is how you open a show,!!👏 @theweeknd #VMAs pic.twitter.com/WbUBsz0Yrk — MTV (@MTV) August 31, 2020

Video del año

GANADOR: The Weeknd: “Blinding Lights” – XO / Republic Records

Billie Eilish: “Todo lo que quería” – Darkroom / Interscope Records

Eminem con Juice WRLD: “Godzilla” – Shady / Aftermath / Interscope Records

Future ft. Drake: “La vida es buena” – Epic Records / Freebandz

Lady Gaga con Ariana Grande: “Rain on Me” – Streamline / Interscope Records

Taylor Swift: “El hombre” – Republic Records

Artista del Año

GANADOR: Lady Gaga – Streamline / Interscope Records

DaBaby – Registros SCMG / Interscope

Justin Bieber – RBMG / Def Jam

Megan Thee Stallion – 300 entretenimiento

Post Malone – República Records

The Weeknd – XO / Republic Records

PUSH Mejor Artista Nuevo

GANADOR: Doja Cat – Kemosabe / RCA Records

Jack Harlow – Generation Now / Atlantic Records

Lewis Capaldi – Capitol Records

Roddy Ricch – Atlantic Records

Tate McRae – RCA Records

Yungblud – Locomotion Recordings / Geffen Records / Interscope Records

La canción del año

GANADOR: Lady Gaga con Ariana Grande: “Rain On Me” – Streamline / Interscope Records

Billie Eilish: “Todo lo que quería” – Darkroom / Interscope Records

Doja Cat: “Dímelo” – Kemosabe / RCA Records

Megan Thee Stallion: “Savage” – 300 Entertainment

Post Malone: ​​”Círculos” – Republic Records

Roddy Ricch: “La caja” – Atlantic Records

Mejor colaboración

GANADOR: Lady Gaga con Ariana Grande: “Rain On Me” – Streamline / Interscope Records

Ariana Grande y Justin Bieber: “Stuck with U” – Republic Records / Def Jam

Black Eyed Peas ft. J Balvin: “Ritmo (Bad Boys For Life)” – Epic Records / We The Best

Ed Sheeran con Khalid: “Beautiful People” – Atlantic Records

Future ft. Drake: “La vida es buena” – Epic Records / Freebandz

Karol G con Nicki Minaj: “Tusa” – Universal Music Latin Entertainment

Premio MTV Tricon

GANADOR: Lady Gaga – Streamline / Interscope Records

Mejor pop

GANADOR: BTS: “On” – Big Hit Entertainment

Halsey: “Deberías estar triste” – Capitol Records

Jonas Brothers: “What a Man Gotta Do” – Republic Records

Justin Bieber con Quavo: “Intentions” – RBMG / Def Jam

Lady Gaga con Ariana Grande: “Rain On Me” – Streamline / Interscope Records

Taylor Swift: “Lover” – Republic Records

Mejor hip hop

GANADOR: Megan Thee Stallion: “Savage” – 300 Entertainment

DaBaby: “Bop” – SCMG / Interscope Records

Eminem ft. Juice WRLD: “Godzilla” – Shady / Aftermath / Interscope Records

Future ft. Drake: “La vida es buena” – Epic Records / Freebandz

Roddy Ricch: “La caja” – Atlantic Records

Travis Scott: “El más alto de la habitación” – Epic Records / Cactus Jack

Mejor R&B

GANADOR: The Weeknd: “Blinding Lights” – XO / Republic Records

Alicia Keys: “Underdog” – RCA Records

Chloe x Halle: “Hazlo” – Parkwood / Columbia Records

HER ft. YG: “Slide” – MBK / RCA Records

Khalid ft. Summer Walker: “Eleven” – Right Hand Music / RCA Records

Lizzo: “Porque te amo” – Atlantic Records

Mejor K-Pop

GANADOR: BTS: “On” – Big Hit Entertainment

EXO: “Obession” – SM Entertainment

(G) I-DLE: “Oh, Dios mío” – Republic Records

Monsta X: “Someone’s Someone” – Epic Records

Red Velvet: “Psycho” – SM Entertainment

Mañana X Juntos: “9 y tres cuartos (huir)” – Big Hit Entertainment

Mejor latina

GANADOR: Maluma ft. J Balvin: “Qué Pena” – Sony Music Latin

Anuel AA con Daddy Yankee, Ozuna, Karol G & J Balvin: “China” – Real Hasta La Muerte

Bad Bunny: “Yo Perreo Sola” – Rimas Entertainment

Black Eyed Peas ft. Ozuna & J. Rey Soul: “Mamacita” – Epic Records

J Balvin: “Amarillo” – Universal Music Latin Entertainment

Karol G con Nicki Minaj: “Tusa” – Universal Music Latin Entertainment

Mejor rock

GANADOR: Coldplay: “Orphans” – Atlantic Records

Blink-182: “Días felices” – Columbia Records

Evanescence: “Wasted On You” – BMG

Fall Out Boy ft. Wyclef Jean: “Dear Future Self (Hands Up)” – Island Records

Green Day: “¡Oh, sí!” – Reprise / Warner Records

The Killers: “Caution” – Island Records

Mejor alternativa

GANADOR: Machine Gun Kelly: “Bloody Valentine” – Bad Boy / Interscope Records

1975: “Si eres demasiado tímido (avísame)” – Dirty Hit / Interscope Records

All Time Low: “Some Kind Of Disaster” – Impulsado por Ramen

Finneas: “Vamos a enamorarnos por la noche” – AWAL

Lana Del Rey: “Doin ‘Time” – Interscope Records

Twenty One Pilots: “Nivel de preocupación” – Elektra Music Group / Fueled By Ramen

Mejor grupo

GANADOR: BTS

5 segundos de verano

El 1975

Blackpink

Chloe x Halle

CNCO

Pequeña mezcla

Monsta X

Ahora unidos

Veintiún pilotos

Mejor video musical desde casa

GANADOR: Ariana Grande & Justin Bieber: “Stuck with U” – Republic Records / Def Jam

5 Seconds of Summer: “Wildflower” – Interscope Records

Blink-182: “Días felices” – Columbia Records

Drake: “Toosie Slide” – OVO / Republic Records

John Legend: “Bigger Love” – ​​Columbia Records

Twenty One Pilots: “Nivel de preocupación” – Elektra Music Group / Fueled By Ramen

Mejor desempeño en cuarentena

CNCO: MTV desenchufado en casa

Chloe x Halle: “Hazlo (de MTV Prom-Athon)”

DJ D-Nice: Club MTV presenta: #DanceTogether

John Legend: Serie de conciertos #TogetherAtHome

Lady Gaga: “Smile” de One World: Together At Home

Post Malone: ​​tributo a Nirvana

Video para bien

GANADOR: ELLA: “I Can’t Breathe” – MBK / RCA Records

Anderson .Paak: “Lockdown” – Grupo de música de 12 tonos

Billie Eilish: “Todas las chicas buenas se van al infierno” – Darkroom / Interscope Records

Demi Lovato: “I Love Me” – Island Records

Lil Baby: “The Bigger Picture” – Música de control de calidad / Motown / Capitol Music Group

Taylor Swift: “El hombre” – Republic Records

Héroes cotidianos: trabajadores médicos de primera línea

GANADOR: TODOS

Dr. Elvis Francois y Dr. William Robinson: “Imagine”

Dr. Nate Wood: “Apóyate en mí”

Escuadrón de hisopos del Hospital de la Universidad de Jefferson: “Subir de nivel”

Jason “Tik Tok Doc” Campbell

Lori Marie Key: “Gracia asombrosa”

Mejor dirección

GANADOR: Taylor Swift: “The Man” – Republic Records – Dirigida por Taylor Swift

Billie Eilish: “Xanny” – Darkroom / Interscope Records – Dirigida por Billie Eilish

Doja Cat: “Say So” – Kemosabe / RCA Records – Dirigida por Hannah Lux Davis

Dua Lipa: “Don’t Start Now” – Warner Records – Dirigida por Nabil

Harry Styles: “Adore You” – Columbia Records – Dirigida por Dave Meyers

The Weeknd: “Blinding Lights” – XO / Republic Records – Dirigida por Anton Tammi

Mejor fotografía

GANADOR: Lady Gaga con Ariana Grande: “Rain On Me” – Streamline / Interscope Records – Fotografía de Michael Merriman

5 Seconds of Summer: “Old Me” – Interscope Records – Fotografía de Kieran Fowler

Camila Cabello ft. DaBaby: “My Oh My” – Syco Music / Epic Records – Fotografía de Scott Cunningham

Billie Eilish: “todas las chicas buenas se van al infierno” – Darkroom / Interscope Records – Fotografía de Christopher Probst

Katy Perry: “Harleys In Hawaii” – Capitol Records – Fotografía de Arnau Valls

The Weeknd: “Blinding Lights” – XO / Republic Records – Fotografía de Oliver Millar

Mejor dirección de arte

GANADOR: Miley Cyrus: “Mother’s Daughter” – RCA Records – Dirección de arte por Christian Stone

A $ AP Rocky: “Babushka Boi” – Polo Grounds Music / RCA Records – Dirección artística de A $ AP Rocky y Nadia Lee Cohen

Dua Lipa: “Physical” – Warner Records – Dirección de arte por Anna Colomer Nogué

Harry Styles: “Adore You” – Columbia Records – Dirección de arte de Laura Ellis Cricks

Selena Gomez: “Boyfriend” – Interscope Records – Dirección de arte de Tatiana Van Sauter

Taylor Swift: “Lover” – Republic Records – Dirección artística de Kurt Gefke

Mejores efectos visuales

GANADOR: Dua Lipa: “Physical” – Warner Records – Efectos visuales de EIGHTY4 y Mathematic

Billie Eilish: “Todas las chicas buenas se van al infierno” – Darkroom / Interscope Records – Efectos visuales de Drive Studios

Demi Lovato: “I Love Me” – Island Records – Efectos visuales de Hoody FX

Harry Styles: “Adore You” – Columbia Records – Efectos visuales de Mathematic

Lady Gaga con Ariana Grande: “Rain On Me” – Streamline / Interscope Records – Efectos visuales de Ingenuity Studios

Travis Scott: “Highest in the Room” – Epic Records / Cactus Jack – Efectos visuales de ARTJAIL, SCISSOR FILMS & FRENDER

Mejor coreografía

GANADOR: BTS: “On” – Big Hit Entertainment – Coreografía de The Lab, Son Sung Deuk

CNCO & Natti Natasha: “Honey Boo” – Sony Music Latin / RCA Records – Coreografía de Kyle Hanagami

DaBaby: “BOP” – SCMG / Interscope Records – Coreografía de Dani Leigh y Cherry

Dua Lipa: “Physical” – Warner Records – Coreografía de Charm La’Donna

Lady Gaga con Ariana Grande: “Rain On Me” – Streamline / Interscope Records – Coreografía de Richy Jackson

Normani: “Motivation” – Keep Cool / RCA Records – Coreografía de Sean Bankhead

Mejor edición

GANADOR: Miley Cyrus: “Mother’s Daughter” – RCA Records – Editado por Alexandre Moors, Nuno Xico

Halsey: “Graveyard” – Capitol Records – Editado por Emilie Aubry, Janne Vartia y Tim Montana

James Blake: “No puedo creer la forma en que fluimos” – Republic Records – Editado por Frank Lebon

Lizzo: “Good As Hell” – Atlantic Records – Editado por Russell Santos y Sofia Kerpan

Rosalía: “A Palé” – Columbia Records – Editado por Andre Jones

The Weeknd: “Blinding Lights” – XO / Republic Records – Editado por Janne Vartia y Tim Montana