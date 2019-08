LUEGO DE SER FAMOSA, VIVE COMO INDIGENTE

La vida es una rueda de la fortuna, a veces estás arriba y otras abajo, esto lo sabe bien Stephanie Sadorra, mejor conocida como Jennie Lee en la industria del porno.

La exactriz de cine para adultos pasó de los reflectores y las cámaras a vivir entre indigentes en los ductos subterráneos de la ciudad de Las vegas.

Esto lo dio a conocer un documental que tenía como objetivo mostrar la vida de personas sin hogar.

“Quizá tuve algo de éxito. De hecho, me hice muy famosa. Todavía debo estar entre las 100 mejores en alguna lista en alguna parte”, confesó la exacrtiz en la entrevista.

La mujer contó que está feliz con su vida y que tiene “todo lo necesario”.

“Vivir sin techo en un túnel de Las Vegas no es tan difícil como se podría pensar. Todos son muy respetuosos, las personas aquí son muy buenas entre sí, algo que creo que no suele pasar [en la superficie. Claro, no hay agua, pero me gusta. Tales dificultades crean camaradería”, explica en el documental.

Según IMDb, Jenni Lee nació en 1982 en el estado de Tennessee. Debutó como actriz porno a los 21 años y, eventualmente, su fama la llevó a posar en revistas masculinas como Hustler y Penthouse, entre otras. En 2008, Lee ganó el Premio AVN (los ‘Óscar’ del cine porno) en la categoría ‘Mejor Escena de Sexo en Pareja’. Según el portal, la actriz se retiró de la profesión en 2009, aunque la última película para adultos en la que participó, ‘Horny Housewives 4’, fue estrenada en 2016.